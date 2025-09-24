Погибшие животные и огромное пламя: появились подробности пожара в Новосибирском зоопарке

В ночь с 23 на 24 сентября в новосибирском зоопарке произошёл крупный пожар. Погибли животные, жители соседних домов слышали их крики, а огромное пламя было видно издалека.

Тревожный вечер для горожан начался с запаха гари, вскоре стало понятно, что это мощное возгорание на территории зоопарка. Огонь охватил два зимних домика и угрожал вольерам с верблюдами.

Зарево от пожара было видно издалека, а столб дыма служил мрачным ориентиром.

На место оперативно прибыли спасатели, которые вместе с сотрудниками зоопарка немедленно приступили к тушению огня и эвакуации животных. Площадь пожара составила порядка 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Персонал учреждения проявил самоотверженность, вытаскивая обитателей из-под завалов и опасной зоны.

Прокуратура области начала проверку по факту происшествия. Спасатели МЧС продолжали работу: сначала ими были спасены верблюд и бык, затем пятнистые олени, яки, нубийские козы. К сожалению, спасти черно-пеструю корову, шотландского быка, двух лам и альпаку не удалось. Пожарные боролись с огнем, одновременно спасая обожженных животных.

К утру пожар был в основном потушен. Основной задачей спасателей стал поиск и возвращение животных, разбежавшихся в панике. Важно отметить, что в ходе операции никто из людей не пострадал. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования.

Окончательный подсчет показал, что погибло пять животных, а 24 были спасены. Это опровергло ранние, более тревожные оценки.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заверил, что зоопарк продолжит работу и сегодя откроет свои двери для посетителей. Он пообещал всестороннюю помощь мэрии в восстановлении инфраструктуры и проведении совещания по дальнейшим действиям.

Мэр также сообщил, что сейчас ведутся работы по расчистке территории и установке нового ограждения, а все питомцы находятся в безопасности и покое.

Прокуратура Новосибирской области взяла под контроль расследование причин пожара в зоопарке имени Р.А. Шило для дачи правовой оценки.

Администрация зоопарка обратилась к горожанам через социальные сети, выразив глубокую благодарность за поддержку:

«Спасибо всем, кто проявляет сочувствие и поддержку. Нам поступают сотни запросов и обращений. Мы знаем, что многие хотят выразить свою поддержку и помочь. В ближайшее время сообщим, как это можно сделать!».

На момент публикации пожар в новосибирском зоопарке был полностью ликвидирован.