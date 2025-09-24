82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 17:40
проиcшествия

Полиция Новосибирска ищет осквернившего мемориал ветеранам СВО жителя города

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации сотрудниками полиции была обнаружена видеозапись с противоправными действиями.

На кадрах видно, как неустановленный мужчина срывает подставку для цветов, установленную у мемориальной доски на доме в 1-м переулке Пархоменко.

Информация о данном инциденте была зарегистрирована в отделе полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску.

В настоящее время правоохранители принимают меры для установления местонахождения и личности данного гражданина. По факту произошедшего проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.