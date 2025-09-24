Полиция Новосибирска ищет осквернившего мемориал ветеранам СВО жителя города

В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации сотрудниками полиции была обнаружена видеозапись с противоправными действиями.

На кадрах видно, как неустановленный мужчина срывает подставку для цветов, установленную у мемориальной доски на доме в 1-м переулке Пархоменко.

Информация о данном инциденте была зарегистрирована в отделе полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску.

В настоящее время правоохранители принимают меры для установления местонахождения и личности данного гражданина. По факту произошедшего проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.