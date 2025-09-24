«Правомерный произвол»: Делягин объяснил, почему банки обнуляют кредитки

Российские банки спровоцировали волну недовольства среди клиентов, массово и без предупреждения обнуляя лимиты по кредитным картам.

Как пояснил в комментарии для Общественной службы новостей зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, эти действия, хоть и выглядят как произвол, являются правомерной и экономически обоснованной реакцией на новую схему заработка граждан. По его словам, многие россияне начали использовать беспроцентный период, чтобы снимать заемные средства, класть их на депозиты под высокий процент и получать «деньги из воздуха».

Депутат охарактеризовал эту практику как «узаконенное мошенничество», с которым банки не могут бороться иначе. «Данные действия банков недобросовестны, но абсолютно понятны и прозрачны. Они бьют по площади, наказывая и тех, кто не занимался махинациями», — отметил Делягин.

Он подчеркнул, что корень проблемы — в неадекватной макроэкономической политике государства, поддерживающей абсурдно завышенную ключевую ставку, которая и породила высокие ставки по вкладам и кредитам. Пытаться оспорить действия банков в суде, по мнению парламентария, для граждан бесперспективно, так как право на изменение лимита обычно прописано в договоре, пусть и мелким шрифтом.