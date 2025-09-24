Приставы списали участникам СВО полмиллиарда долгов

Судебные приставы Югры списали почти полмиллиарда рублей кредитных долгов участникам специальной военной операции и их семьям.

Как сообщает ugra-news.ru, в рамках реализации федерального закона было прекращено более 4 тысяч исполнительных производств на общую сумму 429,5 млн рублей в отношении 1016 бойцов.

Кроме того, помощь получили и члены семей военнослужащих: для них прекращено 802 исполнительных производства на сумму 83 млн рублей.

Как пояснили в УФССП по Югре, право на списание долгов по ипотечным и потребительским кредитам (на сумму до 10 млн рублей) имеют участники СВО, заключившие контракт на срок более года после 1 декабря 2024 года. Для этого бойцу или его родственникам необходимо подать заявление в службу судебных приставов, предоставив копию контракта.

Важно отметить, что списание не распространяется на долги по алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью, а также на задолженности, возникшие в результате коррупционных правонарушений.