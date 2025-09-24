82.76% -1.2
сегодня 17:58
проиcшествия

Прокуратура Югры приравняла оплату чужой картой к краже

Прокуратура Югры выступила с важным разъяснением: использование найденной чужой банковской карты для оплаты покупок квалифицируется Уголовным кодексом как кража с банковского счета. За такое преступление предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до шести лет лишения свободы.

Как сообщает ugra-news.ru, в ведомстве подчеркнули, что уголовная ответственность за подобные действия наступает уже с 14-летнего возраста. При этом не имеет значения, каким образом были потрачены деньги: путем оплаты в магазине, снятия наличных в банкомате или перевода на другой счет.

В прокуратуре напомнили правильный алгоритм действий при обнаружении чужой карты. Необходимо попытаться найти владельца и вернуть карту ему. Если это невозможно, находку следует отнести в ближайшее отделение полиции или в банк, выпустивший карту. Любые другие действия могут привести к возбуждению уголовного дела.

Валерия Ким
