сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 18:34
общество

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

Фото: council.gov.ru - сайт Совета Федерации РФ
Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации.

Соответствующий указ был обнародован в среду на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Александр Гуцан освобожден от обязанностей полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

В тот же день на заседании Совета Федерации новоиспеченный генпрокурор был приведен к присяге. Церемонию провела председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Александр Гуцан имеет очень большой опыт работы в правоохранительной системе. Его карьера в органах прокуратуры началась в далёком 1989 году. В период времени с 2007 по 2018 год он занимал должность заместителя Генпрокурора РФ, а до этого, в 2005-2007 годах, был замдиректора Федеральной службы судебных приставов. На пост полпреда президента в СЗФО он был назначен в 2018 году, после чего и занял сегодняшний свой пост.

Денис Дычаковский
Журналист

