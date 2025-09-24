Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации.

Соответствующий указ был обнародован в среду на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Александр Гуцан освобожден от обязанностей полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

В тот же день на заседании Совета Федерации новоиспеченный генпрокурор был приведен к присяге. Церемонию провела председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Александр Гуцан имеет очень большой опыт работы в правоохранительной системе. Его карьера в органах прокуратуры началась в далёком 1989 году. В период времени с 2007 по 2018 год он занимал должность заместителя Генпрокурора РФ, а до этого, в 2005-2007 годах, был замдиректора Федеральной службы судебных приставов. На пост полпреда президента в СЗФО он был назначен в 2018 году, после чего и занял сегодняшний свой пост.