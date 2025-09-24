Разбить копилки до 4 октября просят новосибирцев

В Новосибирской области стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой до 4 октября каждый житель региона может бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты.

Мероприятие проводится при поддержке Банка России и нацелено на то, чтобы вернуть монеты в денежный оборот, поскольку они часто годами лежат без дела в копилках.

Специалисты поясняют, что, хотя чеканка монет требует значительных затрат, их срок службы намного больше, чем у бумажных купюр. Для населения же акция — это удобный способ разгрузить кошельки от мелочи и пустить эти средства в дело.

Инициатива родилась в Новосибирске в 2017 году. Тогда за время акции горожане сдали почти 9 тонн мелочи на сумму 5,8 миллиона рублей. Успех позволил масштабировать проект на всю страну. К банкам-участникам в прошлом году присоединились и крупные торговые сети. В отделениях можно не только обменять монеты, но и сразу зачислить средства на счет или оплатить коммунальные услуги. Самые активные участники акции получат в подарок памятные монеты «Смоленская область», — сообщила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Для удобства и чтобы избежать очередей, организаторы советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу. По опыту прошлых лет, новосибирцы чаще всего приносят на обмен 10-копеечные и 10-рублевые монеты.

В текущем году к «Монетной неделе» подключились около 100 банковских отделений по всей Новосибирской области.