Сергей Никулин: интерес предпринимателей к депозитам остается устойчивым

Портфель привлеченных средств регионального отделения банка ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 31% и составил по итогам I полугодия 96 млрд рублей. Кредитный портфель клиентов СМБ также увеличился, достигнув 57 млрд рублей.

По итогам шести месяцев 2025 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса в Новосибирской области достиг 57 млрд рублей. В топ-3 кредитуемых отраслей вошли жилищное и коммерческое строительство, торговля и агропромышленный комплекс.

Основным драйвером кредитования остаются госпрограммы: 40% регионального кредитного портфеля в сегменте СМБ приходится на льготные кредиты. Программы поддержки разработаны для каждого конкретного сектора экономики, компании могут получить финансирование при соблюдении установленных критериев. По объему предоставленных льготных кредитов в Новосибирской области лидируют: программа Министерства сельского хозяйства РФ (16,4 млрд руб.), программа льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России (2,3 млрд руб.), совмещенная Программа МЭР 1764+ПСК (1,4 млрд руб.).

Банк продолжает поддерживать предпринимателей, предоставляя гарантии, которые позволяют уверенно выполнять обязательства перед партнерами и заказчиками. По итогам полугодия гарантийный портфель среднего и малого бизнеса в регионе составил 7 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса банка в Новосибирской области по итогам I полугодия вырос на 31% до 96 млрд рублей, из которых 75% приходится на срочные ресурсы с неснижаемым остатком.

«Снижение ключевой ставки в этом году привело к тому, что спрос на кредиты начал восстанавливаться. При этом сегодня для малого и среднего бизнеса продолжает быть актуальным доступ к льготному финансированию, и банк традиционно участвует во всех ключевых программах господдержки. В текущих экономических условиях предприниматели по-прежнему стремятся поддерживать ликвидность и временно размещают свободные средства на депозитах. Интерес к таким продуктам остается устойчивым», – рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.