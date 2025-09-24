Сомнолог рассказал, как быстро выйти из сонного паралича

Пугающее состояние, когда человек просыпается, но не может пошевелиться, известное как сонный паралич, не имеет отношения к мистике или психическим расстройствам.

Как объяснил Общественной службе новостей заслуженный врач РФ, сомнолог Роман Бузунов, это всего лишь физиологический сбой, рассинхронизация работы мозга. В фазе быстрого сна наше тело обездвижено специальным «блоком», чтобы мы не совершали действий из сновидений. Иногда сознание просыпается раньше, чем этот блок отключается, создавая ощущение ловушки в собственном теле.

По словам эксперта, жуткие галлюцинации или ощущение удушья («демон на груди») — это результат наложения остатков сна на реальность и панической попытки мозга сделать глубокий вдох, когда тело еще дышит в автоматическом «спящем» режиме. Роман Бузунов дал простой совет, как быстро вернуть контроль над телом: «Единственное, что в этом состоянии у нас сохраняется — это двигательная активность глаз. Можно вертеть глазами туда-сюда, попытаться моргнуть, кривить рожицы — в общем, подмигнуть этому “демону”». Чтобы снизить частоту таких эпизодов, сомнолог рекомендует соблюдать режим, высыпаться и избегать сна днем при ночном недосыпе.