Стало известно, когда в Новосибирском зоопарке ремонтировали проводку

Согласно сайту Госзакупок, заявка на выполнение ремонтных работ была подана 27 августа за 163 тысячи рублей, выяснил журналист BFM-Новосибирск.

Вчерашний вечер, а именно 23 сентября в 22:22, ознаменовался трагическим происшествием – возгоранием. Пламя быстро распространилось, затронув два утепленных вольера и став причиной гибели пяти зверушек. Предварительная версия, озвученная надзорным ведомством, указывает на неисправность электросети как наиболее вероятную причину.

Как следует из данных портала государственных закупок, еще в августе администрация Новосибирского зоопарка инициировала тендер на выполнение электромонтажных мероприятий. Предмет закупки – установка электроприборов, однако конкретные наименования не приводятся.

Контракт был закрыт 12 сентября, подрядная организация получила оплату в размере 163 тысяч рублей. Предстоит установить, связана ли эта работа с возникшим пожаром.

Глава города Новосибирска, Максим Кудрявцев, проинформировал о формировании специальной комиссии, задачей которой является устранение последствий произошедшего.