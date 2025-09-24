Свыше 500 новосибирских компаний получили компенсацию расходов по охране труда

Выделено свыше 204 млн рублей на данные цели.

В Новосибирской области на протяжении 2025 года уже 540 организаций подали заявки на компенсацию затрат, связанных с обеспечением безопасности труда. По информации, предоставленной региональным отделением Социального фонда России, общая сумма возмещенных средств этим компаниям превысила 204 миллиона рублей.

Представители пресс-службы добавили, что свыше 1,1 тысячи работодателей области станут получателями выплат на улучшение условий труда в 2025 году. Общий объем финансовой поддержки составит более 553 миллионов рублей.

Подчеркивается, что наиболее востребованными направлениями использования выделяемых средств являются: проведение специализированной оценки рабочих мест, медицинские осмотры персонала, приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, а также организация санаторно-курортного оздоровления работников.