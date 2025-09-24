Учёные НГТУ НЭТИ разработали модели для ранней диагностики рака

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) завершили разработку коллекции моделей, предназначенных для раннего выявления онкологических заболеваний.

Эти инструменты призваны помочь медикам оперативнее обнаруживать тревожные симптомы и принимать более обоснованные решения относительно стратегии лечения.

Идея проекта была предложена Научно-исследовательским институтом терапии и профилактической медицины. В его рамках был создан комплексный информационный профиль пациента, который формируется на основе обширных данных, поступающих из разных медицинских учреждений. Для этого используются результаты анализов, различных обследований и опросников.

Применив методы машинного обучения, исследователи смогли выявить ключевые показатели — специфические маркеры, которые сигнализируют о начале развития патологии. Такой подход позволяет не только своевременно диагностировать заболевание, но и с высокой точностью определить его стадию, что критически важно для выбора наиболее эффективной терапии.

Над созданием моделей учёные работали в течение нескольких лет. Активное участие в проекте принимали студенты, магистранты и аспиранты факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ.