сегодня 11:45
общество

В Калининском районе Новосибирска МАЗ «выбросил» Хонду на обочину

Фото: Сиб.фм
Легковую машину «врыло» в землю, подушки безопасности в иномарки не сработали.

В Калининском районе Новосибирска МАЗ «выбросил» Хонду на обочину. Читатель Сиб.фм Никита поделился кадрами с места ДТП.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Фото В Калининском районе Новосибирска МАЗ «выбросил» Хонду на обочину 2

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. Движение на участке дороги, где произошла авария, частично затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновника к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Дарья Лапина
Журналист

