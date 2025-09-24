Легковую машину «врыло» в землю, подушки безопасности в иномарки не сработали.

В Калининском районе Новосибирска МАЗ «выбросил» Хонду на обочину. Читатель Сиб.фм Никита поделился кадрами с места ДТП.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. Движение на участке дороги, где произошла авария, частично затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновника к ответственности в соответствии с действующим законодательством.