сегодня 04:30
общество

В Новосибирске метеорологи назвали точную дату выпадения первого снега

Фото: Сиб.фм
Синоптики сервиса "Яндекс Погода" представили прогноз на осень 2025 года для Новосибирска.

Согласно их данным, предстоящий сезон обещает быть аномально теплым и может установить новые температурные рекорды, а снег выпадет уже в октябре.

Что касается осадков, то в целом их количество будет около нормы, но больше, чем в 2024 году. При этом месяцы будут сильно отличаться друг от друга: сентябрь ожидается довольно сухим, а вот октябрь — вдвое более влажным по сравнению с прошлым годом. Ноябрь же обещает быть особенно сырым, с количеством осадков, значительно превышающим нормы и показатели прошлого года.

Первый снег в Новосибирске, по расчетам специалистов, возможен на границе октября и ноября. Однако эксперты рекомендуют жителям города озаботиться сменой автомобильной резины уже в октябре.

А по данным сервиса "Гисметео", выпадение снега может произойти уже на следующей неделе, то есть, в самом начале октября. Это довольно рано для Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на Новосибирск обрушится аномальный снегопад в октябре.

Денис Дычаковский
Журналист

