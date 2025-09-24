В Новосибирске подросток пытался убить сверстника из сигнального пистолета

Инцидент произошел на одной из улиц в Кировском районе, вооруженный молодой человек был задержан.

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска расследует уголовное дело о покушении на убийство, возбужденное в отношении несовершеннолетнего жителя региона. По версии следствия, 20 сентября 2025 года обвиняемый выстрелил из сигнального пистолета в лицо подростку в Кировском районе.

Умысел на убийство не был доведен до конца, так как потерпевший оказал сопротивление, а позже получил медицинскую помощь. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие выясняет обстоятельства преступления и предшествующие ему события.