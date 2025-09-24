В Новосибирске появилось видео задержания женщины, которая пичкала ребенка морфином

Женщина утверждала, что с ее сыном все в порядке, в то время, как он был бледный и практически без сознания.

На кадрах, которыми поделились в СК РФ по НСО, видно, как сотрудники полиции, прибывшие по вызову, пытаются привести в чувство мальчика, находящегося в машине. Мать, сидящая рядом, уверяет, что ребенок просто устал и сейчас уснет, однако внешний вид мальчика вызывает серьезные опасения. Лицо его было мертвенно бледным, реакция на внешние раздражители практически отсутствовала, а дыхание – поверхностным и прерывистым.

Сейчас несовершеннолетний находится в Новосибирском наркологическом областном клиническом диспансере, а 41-летняя мать в полиции.

Ведется следствие.