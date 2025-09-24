82.76% -1.2
вчера 23:00
общество

В Новосибирске разыскивают владельца брошенного красного джипа

Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске ищут хозяина разбитого красного внедорожника Toyota, который уже долгое время стоит во дворе жилого дома.

Как сообщили в мэрии города, в отношении этого автомобиля начата процедура признания его бесхозяйным. Это необходимо для того, чтобы убрать машину на специализированную площадку временного хранения.

В администрации уточнили, что у собственника транспортного средства есть 14 дней, чтобы самостоятельно убрать джип в гараж. Если этого не произойдет, автомобиль будет принудительно эвакуирован на штрафстоянку.

Денис Дычаковский
Журналист

