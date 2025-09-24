82.76% -1.2
сегодня 13:17
общество

В Новосибирске родители ввели своему девятилетнему ребенку морфин

Фото: СК РФ по НСО
Девятилетний мальчик попробовал запрещенные вещества, ему понадобилась помощь врачей, чтобы прийти в себя.

В Новосибирской области следствием возбуждено уголовное дело против 41-летней жительницы Новосибирска. Ей инкриминируется преступление по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление наркотиков», речь идет про ее 9-летнег сына. Ребенок, попробовавший наркотики, был экстренно доставлен в больницу, а мать в Следственный Комитет. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по НСО.

В прокуратуре и СК не называют наркотик, который родители дали ребенку. По данным источника Сиб.фм, в организме малыша был обнаружен морфин.

На данный момент ведётся опрос свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования. Проводятся другие следственные действия и процедуры, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу.

Дарья Лапина
Журналист

