В Новосибирске спасли мальчика из Киргизии с разрушенным сердцем

Экстренное хирургическое вмешательство длилось 10 часов.

В Новосибирске хирургическими специалистами был спасен ребенок из Киргизии, столкнувшийся с последствиями инфекционного эндокардита. Оперативное хирургическое вмешательство продолжалось 10 часов.

Как сообщили в Центре им. Мешалкина, объединенная группа детских и взрослых кардиохирургов провела 10-летнему пациенту сразу три сложные операции: аортокоронарное шунтирование, восстановительные работы корня аорты и пластику трикуспидального клапана.

Известно, что у мальчика был врожденный сердечный порок. Годом ранее ему была проведена уникальная операция по методике Озаки, в ходе которой в одной из стран СНГ ему заменили пораженные и утолщенные створки аортального клапана на новые, созданные из его собственного перикарда.

Тем не менее, через полгода после этой процедуры у ребенка поднялась температура. Несмотря на многочисленные осмотры врачами разных специализаций, причину лихорадки установить не удавалось. Назначались антибиотики и другие медикаменты, но состояние не улучшалось.

Родители привезли мальчика в критическом состоянии, с температурой около 40 градусов, в Центр Мешалкина после девяти месяцев безуспешного лечения. Обследование показало наличие обширной аневризмы корня аорты и разрушение протезированных клапанных створок инфекцией.

"Объем левого желудочка был втрое больше нормы, сердце практически утратило способность сокращаться", — отметил сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Илья Сойнов. "При КТ-исследовании не была обнаружена правая коронарная артерия, что говорило о том, что расширенная аорта сдавила жизненно важный сосуд, питающий сердечную мышцу".

Врачи диагностировали инфекционный эндокардит, опасное осложнение после операций на сердечных клапанах. Мальчику угрожал инфаркт миокарда и летальный исход, так как инфекция быстро прогрессировала. После стабилизации состояния юный пациент был доставлен в операционную.