В Новосибирске умер заслуженный артист России Вальвачев

Коллектив Новосибирского музыкального театра понес тяжелую утрату: на 65-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Вальвачев.

Как сообщает пресс-служба театра, артист, отдавший его сцене более 40 лет, ушел из жизни 22 сентября. Похороны состоялись двумя днями позже, 24 сентября. Причина смерти не называется.

Владимир Вальвачев был выпускником Абаканского музыкального училища и Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Он пришел в труппу театра в 1982 году и за годы службы сыграл более 70 ведущих ролей. Среди его знаковых работ — образы графа Данило в «Веселой вдове», принца Раджами в «Баядерке» и Ротмистра в «Дам и гусарах».

Творчество артиста, отмеченное театральной премией «Парадиз», было наполнено талантом, обаянием и высоким профессионализмом. Его уход стал невосполнимой потерей для коллег и многочисленных поклонников. Некоторое время Вальвачев также возглавлял профсоюзный комитет театра.