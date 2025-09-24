В Новосибирске владельцев салонов красоты поддержат через новую образовательную программу

В России в рамках проекта по поддержке малого бизнеса запускают образовательную программу «Курс на красоту» для владельцев и управляющих салонами и студиями. Об этом сообщает «Авито Услуги».

Салоны красоты активно развиваются, по всей стране функционирует более 140 тысяч салонов красоты – их количество увеличилось почти на 16 % за год. Однако индустрия сталкивается с рядом проблем, таких как высокая текучесть кадров и отсутствие системного подхода к управлению.

Программа является бесплатной, по итогам три участника, продемонстрировавшие наибольшую вовлеченность и эффективность в освоении знаний, получат грантовую поддержку.

«Объем рынка услуг красоты за полгода превысил 146 миллиардов рублей. Это свидетельствует о высоком спросе, но также усиливает конкуренцию и нагрузку на предпринимателей. Многие начинают работать в этой сфере интуитивно, но для роста необходим системный подход. Программа предоставляет инструменты для понимания ключевых процессов — от оптимизации расходов и привлечения клиентов до работы с командой. Для предпринимателей это шанс почувствовать большую уверенность в будущем», — отметил Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах.