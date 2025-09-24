В Новосибирский области наблюдается абсолютный прирост медицинских кадров

Об итогах вступительной кампании в профильные учреждения образования, в том числе целевому набору, кадровой обеспеченности действующих и открывающихся в регионе новых поликлиник рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

«Кадровой программе и поддержке медицинских работников в Российской Федерации стало уделяться особое внимание благодаря федеральному проекту «Медицинские кадры», сейчас он перешёл в подпроект национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для нас 2024 год и начало 2025 года стал переходным периодом в плане улучшения ситуации по кадрам. По итогу 2024 года мы увидели абсолютный прирост как врачей в отрасли, так и по средним медицинским работникам. И зашли в новый нацпроект с достаточно высоким цифрами по обеспеченности медицинскими кадрами и укомплектованности наших учреждений», – отметила Елена Аксенова.

Например, открывшиеся три недавно построенные в Новосибирске поликлиники практически не испытывают нехватки медкадров. Все они – структурные подразделения действующих больших поликлиник, с началом их работы произошло рассредоточение как пациентов, так и медперсо

нала.«Все три поликлиники оснащены высокотехнологичным современным оборудованием, в них функционируют кабинеты врачей-специалистов, также оснащённые согласно порядкам оказания медицинской помощи. Мы в течение последних двух лет вели подготовку, и по всей территории поликлиник укомплектованность медицинским персоналом составляет более 95%», – рассказала заместитель министра.

Большое значение в решении вопроса играет целевой набор. На целевых местах будущие новосибирские врачи учатся в Москве, Петербурге, но большинство, конечно, в Новосибирском государственном медицинском университете – сейчас в нашем вузе обучается 2078 целевиков.

«В этом году совершенно оптимистичная и успешная приемная кампания, на специалитет поступили 409 абитуриентов», – поделилась Елена Аксенова.На первый курс НГМУ по направлению «Лечебное дело» зачислены 249 целевиков, на «Педиатрию» – 143, с будущими стоматологами заключили целевых 12 договоров. По 2 договора – со студентами по направлениям «Медико-профилактическое дело» и «Клиническая психология», 1 – «Фармация».

В клиническую ординатуру поступили 218 целевиков, которые через 2 года обучения по выбранным ими врачебным специальностям выйдут на работу в те медучреждения, с которыми они заключили договоры.

С прошлого года у ординаторов появилась возможность на втором курсе работать врачами-стажерами после прохождения промежуточной аккредитации под руководством наставников. Сейчас в наших медучреждениях более 400 врачей-стажеров.

«Два года назад было принято решение о целевом наборе также и в наших колледжах. И в этом году у нас достаточно большой выпуск среднего медицинского персонала в рамках целевого набора — 447 студентов. Это медсестры, это фельдшеры, которые уже приступают к работе в наших медицинских организациях», – сообщила Елена Аксенова.

По итогам приемной кампании этого года среднее медицинское образование в регионе начали получать почти 2 тысячи студентов – в Новосибирской области работают четыре медицинских колледжа.

Заместитель директора Новосибирского медицинского колледжа по учебной работе Оксана Смирнова рассказала, что в это учебное заведение было подано более 3 тысяч заявлений. Приняли 1578 студентов. Наиболее востребованные специальности – сестринское дело, лечебное дело. «В настоящий момент уже более 45 студентов первого курса заключили целевые договоры», – сообщила Оксана Смирнова.