В ноябре-2025 новосибирцев ждут длинные выходные из-за праздников

Жителей Новосибирска, как и всех россиян, в ноябре ждут продолжительные выходные благодаря особому графику.

Производственный календарь на этот месяц предусматривает перенос выходного дня, что позволит отдохнуть три дня подряд. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Ноябрь продлится 30 календарных дней, из которых 19 будут рабочими, а 11 — выходными. Особенностью месяца станет перенос отдыха: суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем. Вместо нее выходным будет понедельник, 3 ноября. Такое решение принято для создания трехдневного мини-отпуска в честь Дня народного единства.

Таким образом, месяц начнется с рабочей субботы. Вторая неделя ноября будет самой короткой: работать предстоит всего три дня — 5, 6 и 7 числа. Остальные недели, с 10 по 30 ноября, пройдут в стандартном режиме. Всего в этом месяце россияне будут отдыхать 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября.