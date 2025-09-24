В работе системы «Карта жителя Новосибирской области» выявлены сбои

По результатам прокурорской проверки в работу «Карты жителя Новосибирской области» будут внесены исправления.

Надзорное ведомство в лице прокуратуры выявило нарушения в функционировании системы, которая была создана для предоставления льгот, таких как скидки на проезд для школьников и других категорий граждан. Об этом сообщают в ее пресс-службе.

В ходе проверки установлено, что основная проблема заключается в отсутствии синхронизации карты с другими информационными системами. Это создает серьезные неудобства для жителей региона, которые сталкиваются с препятствиями в своевременном получении положенных им мер поддержки.

Для устранения выявленных недостатков первый заместитель прокурора области направил официальное представление министру цифрового развития и связи региона. Кроме того, для решения проблем и восстановления прав граждан прокурор области Александр Бучман проведет личный прием, посвященный сбоям в работе системы.