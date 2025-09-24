В Югре арестовали избившего младенца отца

В Когалыме взят под стражу 44-летний мужчина, обвиняемый в жестоком избиении своего трехмесячного сына. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец нанес младенцу сильный удар по голове из-за того, что ребенок плакал.

Как сообщает ugra-news.ru, младенец был госпитализирован с тяжелой травмой головы, однако сейчас его состояние стабилизировалось, и врачи отмечают положительную динамику. Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.

По итогам экстренного совещания было принято решение о подготовке иска о лишении нерадивого отца родительских прав. Следственный отдел СК по городу Когалыму предъявил мужчине обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под арест до 1 ноября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.