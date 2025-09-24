В Югре упростили получение пособий коренным народам Севера

Правительство Югры упростило порядок получения единовременного пособия при рождении ребенка и бесплатной юридической помощи для представителей коренных малочисленных народов Севера. Это решение, принятое на заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука, позволит охватить мерами поддержки еще около 200 человек.

Как передает ugra-news.ru, теперь право на пособие будут иметь не только КМНС, ведущие традиционное природопользование, но и те, кто постоянно проживает на территориях из федерального перечня мест традиционного проживания. Агентство соцблагополучия будет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Кроме того, расширен доступ к бесплатной юридической помощи. Если раньше она была ориентирована в основном на тех, кто живет непосредственно на территориях традиционного природопользования, то теперь ее смогут получить и жители сельских поселений и удаленных территорий, занимающиеся охотой и рыболовством.