сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 18:02
общество

В Югре ужесточат правила сбора шишек

Власти Югры намерены ужесточить регулирование сбора кедровой шишки из-за массовых жалоб жителей на браконьерские и варварские методы заготовки. Общественный резонанс вызвали заготовители, использующие так называемые «кедротрясы» и «колотушки», которые наносят непоправимый вред деревьям.

Как передает ugra-news.ru, руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский заявил о необходимости пересмотра правил сбора лесных ресурсов на федеральном уровне, чтобы остановить неуправляемый процесс массовой заготовки.

В условиях богатого урожая Природнадзор уже скорректировал маршруты патрулирования. С начала сентября проведено более 200 рейдов, в ходе которых было изъято 14 незаконных орудий добычи. Нарушителей привлекают к административной ответственности, однако существующие штрафы многие считают недостаточными.

В качестве дальнейших мер эксперты предлагают разработать систему лицензирования и квотирования сбора, а также усилить контроль за оборотом кедрового ореха для сохранения уникальных лесов региона.

0
Валерия Ким
Журналист

