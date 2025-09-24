В Югре ужесточат правила сбора шишек

Власти Югры намерены ужесточить регулирование сбора кедровой шишки из-за массовых жалоб жителей на браконьерские и варварские методы заготовки. Общественный резонанс вызвали заготовители, использующие так называемые «кедротрясы» и «колотушки», которые наносят непоправимый вред деревьям.

Как передает ugra-news.ru, руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский заявил о необходимости пересмотра правил сбора лесных ресурсов на федеральном уровне, чтобы остановить неуправляемый процесс массовой заготовки.

В условиях богатого урожая Природнадзор уже скорректировал маршруты патрулирования. С начала сентября проведено более 200 рейдов, в ходе которых было изъято 14 незаконных орудий добычи. Нарушителей привлекают к административной ответственности, однако существующие штрафы многие считают недостаточными.

В качестве дальнейших мер эксперты предлагают разработать систему лицензирования и квотирования сбора, а также усилить контроль за оборотом кедрового ореха для сохранения уникальных лесов региона.