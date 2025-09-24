Выходной на день рождения: в России предложили новый оплачиваемый праздник

В России выступили с инициативой законодательно закрепить новый оплачиваемый выходной для всех работников — в их день рождения. С таким предложением, адресованным в Госдуму, выступил председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков.

В своем обращении, о котором он рассказал news.ru, юрист подчеркнул, что дополнительный день отдыха позволит людям провести время с семьей, что особенно важно для укрепления связей с детьми в условиях постоянной занятости родителей.

Помимо социальной значимости, инициатива имеет и медицинское обоснование. Курбаков ссылается на данные ВОЗ, согласно которым депрессивные и тревожные расстройства стали одной из главных причин потери трудоспособности. Дополнительный выходной, по его мнению, поможет снизить уровень стресса, улучшить психологическое состояние сотрудников и, как следствие, повысить их лояльность и производительность труда. Автор идеи уверен, что мера не потребует от работодателей серьезных затрат, но значительно улучшит качество жизни граждан, работающих по трудовому договору. Если день рождения выпадает на нерабочий день, предлагается предоставлять выходной по согласованию с руководством.