сегодня 11:46
общество

Жительница Новосибирске заявила о массовой вырубке леса в микрорайоне КСМ

Фото и видео: Наталья Коробицина
Жительница Новосибирска Наталья Коробицина обратила внимание на массовую вырубку деревьев в микрорайоне КСМ, вблизи улицы Твардовского. Как сообщила женщина Сиб.фм 24 сентября, за несколько дней было уничтожено несколько гектар леса.

«Пилят лес в Первомайском районе. Непонятно для чего, и кто разрешил. Несколько гектар выпилили за несколько дней. Я сняла последствия рубки на видео», — сказала Коробицина.

Судя по геолокации, которую скинула Наталья, территория, где осуществляется рубка, относится к городским лесам.

Сиб.фм направил запрос в мэрию Новосибирска. При получении ответа материал будет дополнен.

Ранее массовая вырубка леса была обнаружена в бассейне реки Издревая Новосибирской области.

Виктор Бобровников
Главный редактор

