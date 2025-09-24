Жительница Новосибирской области получила судимость за кражу во время «пьяных посиделок»

Женщина вытащила из кассы несколько десятков тысяч рублей, воспользовавшись дружбой с директором торговой точки.

В Карасукском районном суде Новосибирской области был вынесен приговор местной жительнице, совершившей кражу в магазине. Обвиняемая, злоупотребив доверием директора магазина, с которым находилась в приятельских отношениях, похитила из кассы значительную сумму денег, выраженную в нескольких десятках тысяч рублей.

Согласно информации, предоставленной судами Новосибирской области, до совершения преступления обвиняемая проходила практику в качестве продавца в магазине, принадлежащем ее знакомому. После завершения стажировки они вместе отправились в гости к общей приятельнице, где распивали алкогольные напитки. Как сообщают в ведомстве: «В ходе застолья, когда запасы алкоголя истощались, хозяин магазина дважды передавал Н. Меньщиковой ключи от своего магазина, поручая ей принести еще спиртного. Во время второго похода в торговую точку она также тайно взяла 25 000 рублей, которые затем потратила по своему усмотрению».

Действия подсудимой были квалифицированы в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть скрытое хищение чужой собственности, повлекшее за собой причинение значительного ущерба потерпевшему.

На данный момент жительница Сибири добровольно компенсировала материальный ущерб своему знакомому. Суд назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ.