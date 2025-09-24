Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж

Новосибирск наслаждается не по-осеннему тёплой погодой, которую подарила золотая осень.

Об этом пишет издание "МК в Новосибирске"

Яркие краски багрянца и золота превратили городские парки и скверы в живописные локации для прогулок и настоящие фотостудии под открытым небом.

Жители города активно проводят время на улицах, стараясь запечатлеть эту удивительную атмосферу.

По случаю такой прекрасной погоды интернет-издание Сиб.фм запустило специальный фотоконкурс.

Для участия в нём необходимо загрузить своё лучшее осеннее фото, и главным призом для победителя станет умная колонка.

Яркие примеры того, как горожане наслаждаются аномально тёплой осенью, можно увидеть в нашем фоторепортаже.