82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 07:08
пробки
2/10
погода
+8.8°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 07:08
пробки
2/10
погода
+8.8°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 05:00
общество

Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж

Фото: Сиб.фм, читатели МК в Новосибирске
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирск наслаждается не по-осеннему тёплой погодой, которую подарила золотая осень.

Об этом пишет издание "МК в Новосибирске"

Фото Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж 2

Яркие краски багрянца и золота превратили городские парки и скверы в живописные локации для прогулок и настоящие фотостудии под открытым небом.

Фото Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж 3

Жители города активно проводят время на улицах, стараясь запечатлеть эту удивительную атмосферу.

Фото Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж 4

По случаю такой прекрасной погоды интернет-издание Сиб.фм запустило специальный фотоконкурс.

Фото Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж 5

Для участия в нём необходимо загрузить своё лучшее осеннее фото, и главным призом для победителя станет умная колонка.

Фото Золотая осень наступила в Новосибирске: фоторепортаж 6

Яркие примеры того, как горожане наслаждаются аномально тёплой осенью, можно увидеть в нашем фоторепортаже.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.