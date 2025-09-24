Звезды русского балета открыли сезон в Югре

В Ханты-Мансийске при полном аншлаге прошел гала-концерт «Звёзды русского балета», который дал старт новому культурному сезону в Югре. На сцене КТЦ «Югра-Классик» выступили солисты Большого и Мариинского театров, включая прима-балерину, народную артистку РФ Светлану Захарову.

Как сообщает ugra-news.ru, грандиозное мероприятие было приурочено к празднованию 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа. Зрители увидели фрагменты из легендарных балетов: «Спартак», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта» и других.

По словам заместителя губернатора Югры Елены Майер, выступление звезд такого уровня задает высокую планку для всего юбилейного творческого года, который обещает быть очень насыщенным. Зрители, в свою очередь, поделились восторженными отзывами, отметив невероятную энергетику и мастерство артистов.