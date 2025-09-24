82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 19:52
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 17:54
культура

Звезды русского балета открыли сезон в Югре

Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"
Подпишитесь на Telegram-канал

В Ханты-Мансийске при полном аншлаге прошел гала-концерт «Звёзды русского балета», который дал старт новому культурному сезону в Югре. На сцене КТЦ «Югра-Классик» выступили солисты Большого и Мариинского театров, включая прима-балерину, народную артистку РФ Светлану Захарову.

Как сообщает ugra-news.ru, грандиозное мероприятие было приурочено к празднованию 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа. Зрители увидели фрагменты из легендарных балетов: «Спартак», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта» и других.

По словам заместителя губернатора Югры Елены Майер, выступление звезд такого уровня задает высокую планку для всего юбилейного творческого года, который обещает быть очень насыщенным. Зрители, в свою очередь, поделились восторженными отзывами, отметив невероятную энергетику и мастерство артистов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.