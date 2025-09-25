82.76% -1.2
сегодня 10:27
общество

Долгие каникулы: новосибирцев ждёт 12-дневный отдых в новогодние праздники

Жителей Новосибирска, как и остальных россиян, ждут продолжительные новогодние каникулы. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, отдых продлится целых 12 дней.

В документе, который опубликован на сайте Правительства России, сообщается о переносе выходных дней. В результате россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

3 и 4 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, было решено перенести на 31 декабря и 9 января соответственно, что обеспечит непрерывный отдых.

Кроме того, в 2026 году россиян ожидают длинные выходные в феврале и марте продолжительностью по три дня: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. А также шестидневный отдых в мае, когда будут отмечаться 1 мая и День Победы – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне праздничные дни продлятся с 12 по 15 число, кроме того выходными будут 4 ноября и 31 декабря.

