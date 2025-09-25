Халатность сотрудников газовой и строительной компаний привела к взрыву газа под Новосибирском

В Новосибирской области перед судом предстанут сотрудники газовой службы и строительной компании, чьи действия привели к взрыву и пожару в жилом доме. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в селе Маршанское летом 2024 года. В период с июня по август, работник строительной компании незаконно подключил трубу к газовой магистрали одного из жилых домов. А инспектор газовой службы не проконтролировал процесс ввода в эксплуатацию оборудования и подачи газа. Когда хозяин дома, ничего не подозревая, начал топить печь, газовая смесь воспламенилась. Начался пожар и дом частично разрушился.

Материальный ущерб от происшествия превысил 800 тысяч рублей, также один человек получил травмы средней тяжести. Против работников было возбуждено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, уничтожение чужого имущества в крупном размере. В настоящее время оно ушло в суд.

