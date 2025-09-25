82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 19:38
пробки
5/10
погода
+21.3°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 19:38
пробки
5/10
погода
+21.3°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 18:08
проиcшествия

Клещи покусали 144 новосибирца за последнюю неделю сентября 2025 года

Фото: freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Теплая осенняя погода способствует длительным прогулкам на свежем воздухе, но таит в себе серьезную угрозу.

Как сообщает Роспотребнадзор, аномально высокие температуры не позволяют клещам уйти в спячку, и их сезонная активность в регионе продолжается.

За последнюю неделю с укусами этих опасных членистоногих в медицинские учреждения обратились 144 человека, в том числе 26 детей. С начала сезона общее число пострадавших достигло 13 755, из них 3 203 — несовершеннолетние.

Наибольшее количество случаев присасывания клещей зафиксировано на территории Новосибирского района. Также в зоне повышенного риска находятся жители самого города Новосибирска, а также Искитимского и Мошковского районов. Специалисты призывают горожан сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.