Клещи покусали 144 новосибирца за последнюю неделю сентября 2025 года

Теплая осенняя погода способствует длительным прогулкам на свежем воздухе, но таит в себе серьезную угрозу.

Как сообщает Роспотребнадзор, аномально высокие температуры не позволяют клещам уйти в спячку, и их сезонная активность в регионе продолжается.

За последнюю неделю с укусами этих опасных членистоногих в медицинские учреждения обратились 144 человека, в том числе 26 детей. С начала сезона общее число пострадавших достигло 13 755, из них 3 203 — несовершеннолетние.

Наибольшее количество случаев присасывания клещей зафиксировано на территории Новосибирского района. Также в зоне повышенного риска находятся жители самого города Новосибирска, а также Искитимского и Мошковского районов. Специалисты призывают горожан сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе.