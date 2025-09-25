82.76% -1.2
сегодня 16:06
наука

Магистрант НГУ разработал мобильный комплекс для поиска остаточной нефти

Фото: freepik.com
Магистрант Новосибирского государственного университета Артём Завадько создал прототип мобильного комплекса, предназначенного для поиска остаточных запасов нефти.

О разработке сообщила пресс-служба вуза.

В основе работы устройства лежит метод электроразведки, позволяющий с высокой точностью определять локализацию подземных нефтяных скоплений. Планируется, что первые испытания инновационного комплекса пройдут на специализированных полигонах, а в дальнейшем его опробуют в реальных условиях на действующих месторождениях.

Финансирование, полученное по гранту, будет направлено на усовершенствование аппаратной части прибора и разработку специального программного обеспечения. В случае успешного прохождения всех испытаний, установку смогут применять в своей работе компании-недропользователи.

Денис Дычаковский
Журналист

