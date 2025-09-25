Новосибирский актер Никита Кологривый вернулся к жене

Никита обнимал и целовал жену на светской премьере фильма «Август», сообщают очевидцы.

Недавно популярный артист Никита Кологривый появился на VIP-показе картины "Август", в которой он исполняет одну из ведущих ролей, в компании супруги и с дочкой на руках.

По данным KP.RU, "супруги демонстрировали теплые чувства", Никита нежно обнимал и целовал жену. Тем не менее, прямого ответа о восстановлении брака от них добиться не удалось.

Никита Кологривый и Александрина Питиримова начали встречаться в 2014 году, а в 2020 году оформили брак. Годом позже у них родилась дочь.

Утверждается, что после пришедшей к артисту известности, Кологривый не смог адаптироваться к новому уровню популярности – "случались эмоциональные срывы", и времени на семью практически не оставалось. В результате, супруга Александрина Питиримова, также являющаяся актрисой, предложила ему пожить отдельно. Официально развод оформлен не был, но в совместной жизни была взята пауза. Причины произошедшего пара не озвучивала.

Несмотря на это, праздничные дни Кологривый проводил в кругу семьи.

По всей видимости, конфликт благополучно урегулирован. Как сообщил на премьере один из создателей фильма, семья сохранилась, и пара планирует завести второго ребенка.