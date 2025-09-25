Новосибирский зоопарк поблагодарил горожан за благотворительные переводы

«Мы были чрезвычайно тронуты такой вовлечённостью наших посетителей и подписчиков», – написали в пресс-службе учреждения.

Новосибирский Зоопарк поблагодарил сибиряков за благотворительные переводы.

«От имени всего коллектива Новосибирского зоопарка выражаем искреннюю благодарность каждому, кто сделал благотворительный перевод! Мы были чрезвычайно тронуты такой вовлечённостью наших посетителей и подписчиков. Ваша поддержка намного превзошла наши ожидания», – написали в пресс-службе.

Напомним, что пожар произошел вечером 23 сентября: 24 обитателя зоопарка спасены, 5 животных погибли (корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака). Пожар полностью ликвидировали только через несколько часов.