Новый инвестиционный цикл: розничные инвесторы, инфраструктура и интерес иностранных фондов

Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке: на их долю приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке. При этом заметен рост финансовой грамотности и осведомленности частных инвесторов.

«Мы видим, как розничные инвесторы думают рублем: с начала года фиксируется значительный всплеск интереса к биржевым фондам, приток превысил 1 трлн рублей. Инвестиции в акционерные фонды составили порядка 100 млрд рублей. Это отражает изменившееся отношение инвесторов к рынку», — отметил член Правления ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на Инвестиционном Форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Санкт-Петербурге в рамках сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее».

По его словам, важно повышать долю участия институциональных инвесторов в размещениях, поскольку они выступают якорными участниками сделок и предоставляют взвешенный структурный анализ. При этом интерес к российскому рынку продолжают проявлять ближневосточные фонды. «Он осторожный, скорее непубличный, но при изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный», — сказал он. «Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке».

Среди отраслей, наиболее перспективных с точки зрения инвестиций, наибольший потенциал сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты IT-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере ПО, перестройки систем безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда.