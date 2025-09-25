82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:32
пробки
4/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:32
пробки
4/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 12:00
общество

Новый инвестиционный цикл: розничные инвесторы, инфраструктура и интерес иностранных фондов

Фото freepik.com, автор @amjo13
Подпишитесь на Telegram-канал

Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке: на их долю приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке. При этом заметен рост финансовой грамотности и осведомленности частных инвесторов.

«Мы видим, как розничные инвесторы думают рублем: с начала года фиксируется значительный всплеск интереса к биржевым фондам, приток превысил 1 трлн рублей. Инвестиции в акционерные фонды составили порядка 100 млрд рублей. Это отражает изменившееся отношение инвесторов к рынку», — отметил член Правления ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на Инвестиционном Форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Санкт-Петербурге в рамках сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее».

По его словам, важно повышать долю участия институциональных инвесторов в размещениях, поскольку они выступают якорными участниками сделок и предоставляют взвешенный структурный анализ. При этом интерес к российскому рынку продолжают проявлять ближневосточные фонды. «Он осторожный, скорее непубличный, но при изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный», — сказал он. «Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке».

Среди отраслей, наиболее перспективных с точки зрения инвестиций, наибольший потенциал сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты IT-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере ПО, перестройки систем безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда.

Сергейчук отметил, что изменение структуры роста различных отраслей отражает продолжающуюся перестройку российской экономики. После темпов роста экономики свыше 4% в 2023–2024гг. в 2025-м ожидается замедление — рост составит 1,2–1,3%. Сегодня в числе драйверов экономического роста — инфраструктурные проекты, строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупных стройках регионов. Дальнейший рост будет обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.