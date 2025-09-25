Создать более 3500 новых компаний позволила экосистема поддержки бизнеса в регионе за 5 лет

Основные результаты поддержки бизнеса в регионе за прошедшую пятилетку представили 25 сентября в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов и руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.



«По состоянию на сентябрь 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано более 150 тысяч субъектов МСП, в том числе 60 тысяч юридических лиц и более 90 тысяч индивидуальных предпринимателей. По этому показателю мы занимаем первое место в Сибирском федеральном округе и восьмое место в РФ. Совокупный оборот микро-, малых и средних предприятий за 2024 год составил 2,663 триллиона рублей. Эта сумма формирует 45% от оборота всех организаций области, что подтверждает ключевую роль малого и среднего бизнеса в экономике региона», – сообщил Денис Рягузов.



В региональном минпромторге одной из наиболее востребованных мер поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства является возмещение затрат на приобретение или лизинг оборудования. В 2024 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, финансовая поддержка оказана 29 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму около 100 млн руб. на возмещение части затрат на приобретение оборудования, в том числе по договорам лизинга.



Денис Рягузов также подчеркнул, что ключевым инструментом укрепления лидерских позиций региона стала инфраструктура господдержки бизнеса, созданная в 2020 году на базе центра «Мой бизнес».



«Пять лет назад мы начали с амбициозной цели – сформировать в регионе экосистему поддержки бизнеса. Принцип «одного окна» позволил нам консолидировать на площадке центра все меры поддержки МСП. Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы видим реальные результаты: более 77 тысяч оказанных услуг, 3 542 новых компании, открытых с нашей поддержкой, заключено 336 экспортных контрактов, – отметил Михаил Космынин. – Центр выступает в роли партнера, который помогает стартовать, расти и масштабироваться. Главный результат нашей работы – это успехи тысяч новосибирских компаний, которые, благодаря мерам господдержки, создают рабочие места и развивают экономику Новосибирской области».



Центр постоянно актуализирует направления поддержки, адаптируя их под текущие запросы бизнеса. Ключевую роль продолжает играть финансовая господдержка, которая также доступна на площадке центра «Мой бизнес».



Напомним, что с 2020 по 2025 год центр «Мой бизнес» работал в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С 2025 года центр реализует задачи нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» с акцентом на поддержку действующих растущих компаний, готовых к масштабированию. При этом базовые услуги, такие как консультации, помощь в регистрации бизнеса и обучение, остаются доступными для всех предпринимателей.