Стал известен календарь выходных дней в 2026 году в Новосибирске

Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2026 году.

Распоряжение о праздничных и нерабочих днях на 2026 год получило одобрение от Михаила Мишустина.

В связи с тем, что 3 и 4 января, являющиеся официальными праздниками, приходятся на субботу и воскресенье, было принято решение об их переносе на 31 декабря, четверг, и 9 января, пятницу. Таким образом, новогодние праздники составят 12 дней, начиная с 31 декабря 2025 года и заканчивая 11 января 2026 года включительно.

Трёхдневные периоды для отдыха запланированы в следующие даты: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Помимо этого, один выходной день приходится на 4 ноября.

Общее количество рабочих дней в предстоящем году при пятидневной рабочей неделе составит 247, а количество выходных и праздничных дней, включая укороченные на один час, достигнет 118.