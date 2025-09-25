82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 16:16
пробки
4/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 16:16
пробки
4/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 14:57
общество

Стал известен календарь выходных дней в 2026 году в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2026 году.

Распоряжение о праздничных и нерабочих днях на 2026 год получило одобрение от Михаила Мишустина.

В связи с тем, что 3 и 4 января, являющиеся официальными праздниками, приходятся на субботу и воскресенье, было принято решение об их переносе на 31 декабря, четверг, и 9 января, пятницу. Таким образом, новогодние праздники составят 12 дней, начиная с 31 декабря 2025 года и заканчивая 11 января 2026 года включительно.

Трёхдневные периоды для отдыха запланированы в следующие даты: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Помимо этого, один выходной день приходится на 4 ноября.

Общее количество рабочих дней в предстоящем году при пятидневной рабочей неделе составит 247, а количество выходных и праздничных дней, включая укороченные на один час, достигнет 118.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.