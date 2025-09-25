Суд вынес приговор двоим новосибирцам, которые били полицейского по рукам и угрожали насилием

Сибиряки также угрожали насилием. Один получил срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, второй – на два месяца больше.

Купинский районный суд Новосибирской области признал Игоря и Владимира Ефремовых виновными по статье "применение насилия и угрозы насилием к полицейскому".

Инцидент произошел 4 июня 2025 года, когда полицейский прибыл к ним домой из-за сообщения о скандале. Игорь Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил полицейского Власова, отказываясь проследовать в служебный автомобиль.

Владимир Ефремов оторвал погон у полицейского, ударил его и угрожал лопатой, вынудив Власова произвести предупредительный выстрел.

Оба подсудимых признали вину. Владимиру назначено 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев, Игорю – 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с каждого осужденного по 10000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.