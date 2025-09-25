82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 12:42
пробки
4/10
погода
+21.9°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 12:42
пробки
4/10
погода
+21.9°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 11:37
общество

Суд вынес приговор двоим новосибирцам, которые били полицейского по рукам и угрожали насилием

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Сибиряки также угрожали насилием. Один получил срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, второй – на два месяца больше.

Купинский районный суд Новосибирской области признал Игоря и Владимира Ефремовых виновными по статье "применение насилия и угрозы насилием к полицейскому".

Инцидент произошел 4 июня 2025 года, когда полицейский прибыл к ним домой из-за сообщения о скандале. Игорь Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил полицейского Власова, отказываясь проследовать в служебный автомобиль.

Владимир Ефремов оторвал погон у полицейского, ударил его и угрожал лопатой, вынудив Власова произвести предупредительный выстрел.

Оба подсудимых признали вину. Владимиру назначено 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев, Игорю – 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с каждого осужденного по 10000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.