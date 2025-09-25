В Новосибирске ищут 73-летнего бородатого мужчину из Омска

Михаил Огородников пропал 12 сентября, может находиться в столице Сибири.

В Новосибирске ведутся активные поиски 73-летнего омича, Михаила Огородникова. Известно, что мужчина покинул свой дом 12 сентября, и с тех пор информация о его текущем местоположении отсутствует. Данные сведения предоставлены пресс-службой поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Пропавший, Михаил Александрович Огородников, родился в 1951 году. Его рост составляет приблизительно 170 сантиметров, отличается худощавым телосложением, имеет седые волосы и карие глаза. Среди особых примет выделяются борода и усы. Информации об одежде, в которой он был в день исчезновения, нет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Михаила Огородникова или видел его, просят незамедлительно связаться с правоохранительными органами или позвонить на горячую линию добровольцев-поисковиков.