сегодня 17:24
общество

В Новосибирске с 28 сентября значительно похолодает

Фото: Сиб.фм
Середина сибирской осени преподносит приятный сюрприз, но вскоре ожидается серьезное похолодание.

Хотя вокруг вовсю желтеет листва, а утрами небо затянуто тучами, погода продолжает радовать горожан не по-сентябрьски теплом. По прогнозам синоптиков, впереди еще ожидается температурный пик, после которого «бабье лето» окончательно сдаст позиции.

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 26 сентября, в Новосибирске столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура уже в начале недели превысила климатическую норму на 3-4 градуса, а в самые теплые дни, с 25 по 27 сентября, аномалия составит рекордные 6-8 градусов. На выходных небольшие дожди возможны лишь на севере области, в то время как на большей части территории осадков не ожидается. Причиной потепления стал приток воздуха из районов Казахстана.

Однако уже в воскресенье, 28 сентября, погода в регионе резко переменится. Жителей Новосибирска и области ждут похолодание, дожди и ветреная погода. Последние дни месяца будут прохладными и дождливыми: в воскресенье температура днем не превысит +17 градусов, а в понедельник опустится до +9. Во вторник, 30 сентября, небо прояснится, но тепло уже не вернется: днем ожидается всего около +7 градусов, а ночью возможны первые заморозки до +1.

Денис Дычаковский
Журналист

