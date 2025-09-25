В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении похитителя железнодорожных путей

Ущерб от действий 48-летнего сибиряка оценивается в 6,5 млн рублей.

УФСБ России по Новосибирской области пресекла деятельность директора коммерческой организации, подозреваемого в хищении федерального имущества. Новосибирцем 1977 г.р. обманным путем был похищен вспомогательный железнодорожный путь, находящийся в федеральной собственности.

Коммерсант предоставил ложные сведения в Росреестр, утверждая, что путь принадлежит ему. Ущерб Росимуществу превысил 6,5 млн рублей.

Следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.