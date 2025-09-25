82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 11:59
общество

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении похитителя железнодорожных путей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Ущерб от действий 48-летнего сибиряка оценивается в 6,5 млн рублей.

УФСБ России по Новосибирской области пресекла деятельность директора коммерческой организации, подозреваемого в хищении федерального имущества. Новосибирцем 1977 г.р. обманным путем был похищен вспомогательный железнодорожный путь, находящийся в федеральной собственности.

Коммерсант предоставил ложные сведения в Росреестр, утверждая, что путь принадлежит ему. Ущерб Росимуществу превысил 6,5 млн рублей.

Следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.