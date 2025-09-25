В Новосибирске заявили о риске сесть в колонию на два года за уклонение от призыва с 1 октября

Отказ от выполнения обязанностей по призыву на военную службу, включая неявку в военкомат без уважительной причины или иные умышленные действия с целью избежать службы, признается уклонением.

Что грозит уклоняющимся от воинского призыва, молодым новосибирцам разъясняет издание Сиб.фм.

За данное правонарушение, при отсутствии законных оснований для освобождения от армии, предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ. Санкции за него включают внушительный штраф — до 200 тысяч рублей или в размере заработка осужденного за период до полутора лет. Также судом могут быть назначены принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы на максимальный срок два года.

Важно также понимать, что уголовное дело заводится не за единичную неявку по повестке. Для этого необходимо, чтобы гражданин систематически игнорировал требования военкомата в течение нескольких призывных кампаний или не явился после окончания действия уважительной причины для пропуска.

Кроме того, привлечение к ответственности требует соблюдения ряда условий. В суде необходимо доказать, что призывник был надлежащим образом уведомлен о вызове. Не подлежит уголовному преследованию гражданин, который уклонялся от повесток уже после достижения предельного возраста службы, который с 2024 года составляет 30 лет. Также важно, что статья 328 УК РФ касается именно уклонения от непосредственного прохождения службы, а не, например, неявки для уточнения документов.

