В Новосибирской области до конца года проведут 11 спортивных знаковых турниров

Новосибирская область продолжает наращивать количество значимых спортивных соревнований.

В 2025 году планка вновь повышена: в календаре официальных мероприятий запланировано более 1100 турниров разного уровня.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, развитая инфраструктура позволяет проводить соревнования высокого уровня качественно и комфортно. Этому способствуют как появление крупных спортивных объектов, загруженных не только тренировками, но и мероприятиями, так и городская инфраструктура — отели и транспортная логистика.

До конца года новосибирцев ждет череда ярких событий. Уже 27–28 сентября пройдут два международных турнира. «Сибирь-Арена» примет IV международные соревнования по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза Александра Аксенова» с участием спортсменов из 30 регионов России и десяти стран. В это же время в «Локомотив-Арене» состоятся поединки по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова», на которые заявились около 1,5 тысячи участников из 16 государств и 33 регионов РФ.

30 сентября в спорткомплексе «Север» стартуют всероссийские мастерские соревнования по боксу, а с 3 по 5 октября в ЛДС «Сибирь» — 22-е международные и всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала А. И. Покрышкина» с участием почти двух тысяч каратистов из восьми стран и 26 регионов России.

В октябре область впервые примет официальный Кубок России по хапкидо и конному спорту. Ноябрь и декабрь будут насыщены турнирами на призы прославленных олимпийцев: по спортивной гимнастике (мемориал Евгения Подгорного), биатлону («Приз памяти Владимира Маматова») и фехтованию (соревнования на призы Станислава и Софии Поздняковых).

Крупным событием станет заключительный этап Кубка мира по бильярдному спорту «Сила Сибири» в дисциплине «свободная пирамида», который пройдет в «Локомотив-Арене» с участием сильнейших мастеров русского бильярда.

Наибольший ажиотаж ожидается на Кубке Первого канала по хоккею, который впервые состоится в Новосибирске. По словам министра, регион уже привык к масштабным хоккейным событиям, таким как «Неделя звезд хоккея» и «Кубок Будущего», а «Сибирь-Арена» регулярно бьет рекорды посещаемости. Проведение престижного турнира стало серьезным имиджевым мероприятием, поддержанным губернатором.