Быстрыкина возмутила аварийная школа без канализации под Новосибирском

После обрушения ветхой школы в Татарске 21 сентября, вызвавшего широкий общественный резонанс, жители Искитима в Новосибирской области выразили серьезную обеспокоенность состоянием школы №6, расположенной на улице Гоголя.

Здание, построенное еще в 1961 году, находится в критическом состоянии: износ достиг 100%, отсутствует канализация, а в помещениях из-за повышенной влажности активно развивается грибок.

По информации издания Сиб.фм (которое опубликовало недавно материал Виктора Бобровникова по данной проблеме), родителям учеников школы №6 еще в 2017 году обещали построить новое здание до 2026 года. Однако планы не были реализованы в срок и перенесены на неопределенное время.

22 сентября обеспокоенные родители организовали народный сход возле школы, требуя от уполномоченных органов выполнения обещаний по строительству новой школы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации в школе №6, где дети лишены базовых удобств. Ведомство организовало процессуальную проверку по факту неудовлетворительного состояния здания и отсутствия канализации, о результатах которой доложат лично Бастрыкину. Жалобы родителей в различные инстанции до настоящего времени не привели к каким-либо результатам, и теперь в ситуацию вмешался уже лично глава СК РФ.