Десять регионов России испытывают дефицит топлива из-за атаки дронов и санкций

В России наблюдается дефицит топлива в десяти регионах, включая Москву и Крым, с увеличением цен на горючее и скоплениями автотранспорта перед АЗС. Ситуация усугубляется из-за плановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что снижает объемы поставок. Крупные нефтяные компании накапливают запасы, в то время как спрос возрастает, что приводит к росту оптовых цен почти на 2% ежедневно. Об этом Сиб.фм сообщил Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом).

Розничные АЗС работают с минимальной рентабельностью, и трудности с доставкой, в том числе из-за атак дронов, мешают пополнению запасов. Население усугубляет дефицит, заполняя резервуары, что быстро исчерпывает запасы.

Власти анонсировали комплекс мер для стабилизации поставок: временная приостановка экспорта, помощь в транспортировке в отдаленные регионы и переговоры с основными поставщиками. Приостановка экспорта может снизить доходы нефтяных компаний и инвестиций в модернизацию НПЗ, создавая долговременные проблемы.

Транспортировка топлива требует логистических усилий и учета экологических аспектов. Переговоры с поставщиками должны включать обсуждение объемов, ценообразования и логистики для предотвращения спекуляций на рынке.

Ключевым является сбалансированный подход, учитывающий интересы нефтяных компаний, перевозчиков, АЗС и потребителей, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке и избежать будущих кризисов.