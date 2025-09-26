Ещё 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД начали работу в Новосибирске

В Новосибирске возобновили работу 14 автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, расположенных на ключевых магистралях как левого, так и правого берега города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

На Мочищенском шоссе вновь функционируют три камеры: в районе домов №4 и №7/2, а также на пересечении с улицей Жуковского.

В правобережной части города работа комплексов возобновлена на улице Ипподромской, где они фиксируют нарушения на пяти перекрестках: с улицами Военной, а также Кропоткина, а кроме того, Фрунзе, Гоголя и Октябрьской. Кроме того, в строй вернулся комплекс на улице Восход у дома №1Б.

На левом берегу Новосибирска пять комплексов фотовидеофиксации введены в эксплуатацию на улице Титова: на пересечениях с улицами Связистов, а также Троллейной, Серафимовича и вблизи домов №17 и №22.